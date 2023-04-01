Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности отправить войска для обороны Москвы.

Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.

"Назовите меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-либо будут угрожать империалисты!" - заявил Кайнеругаба.

Ранее он назвал Россию "историческим другом Уганды", заявив: "Тот, кто подрывает эту дружбу, подрывает нашу страну".

В феврале 2022-го Кайнеругаба одобрил решение Кремля о начале войны в Украине. Осенью он говорил, что Уганда будет расценивать нападение на Россию как нападение на Африку. За это и другие неосторожные заявления президент страны также решил снять сына с должности командующего сухопутными войсками Уганды, однако повысил его до генеральского звания и оставил своим советником.

Напомним, что 17 февраля в Африке проходили совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР.

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