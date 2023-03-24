Правительство ЮАР консультируется с юристами, как избежать выполнения ордера Международного уголовного суда в Гааге (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее глава МИД республики Наледи Пандор заявила, что Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР, хотя ордер МУС и "является некоторым поводом для беспокойства".

По данным Bloomberg, ЮАР обратилась за юридической консультацией в связи с ордером. По мнению собеседников издания в МИД республики, арест Путина маловероятен и правительство рассматривает варианты, как избежать выполнения предписания.

ЮАР ратифицировала основополагающие документы, относящиеся к МУС, и взяла на себя обязательства выполнять его решения. Однако в 2015 году республика уже отказалась выполнять предписания ордера МУС, когда в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир. В то время в ответ на международную критику тогдашний лидер ЮАР Джейкоб Зума даже предлагал выйти из МУС, но сделано этого так и не было.

Как мы сообщали, Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если тот приедет в страну. В правительстве премьера Виктора Орбана не видят для этого законных оснований.

Между тем сегодня Конституционный суд Армении признал обязательства перед МУС. То есть в теории Армения может арестовать президента РФ в случае визита.