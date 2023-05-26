Украинская военная разведка утверждает, что россияне в ближайшие часы готовят "масштабные провокации по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции" с целью добиться остановки боевых действий в Украине.

"Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", – говорится в сообщении Главного управления разведки в Telegram-канале.

Также разведка заявляет, что "с целью скрыть свои действия россияне сорвали запланированную на сегодняшний день ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ".

"Цель этой акции – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия", – считает разведка.

Таким образом, по ее мнению, армия РФ хочет получить паузу, которую использует для перегруппировки своего контингента и остановки украинского контрнаступления.

Напомним, недавно глава "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские военные понимают, что во время контрнаступления они должны будут обойти Запорожскую АЭС.

Ранее мы писали, что в ночь на 22 мая Запорожскую АЭС обстреляли российские военные, это привело к отключению последней высоковольтной линии передач, которая вела к станции.