Запорожская АЭС. Фото: Wikimedia

Украинская военная разведка утверждает, что россияне в ближайшие часы готовят "масштабные провокации по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции" с целью добиться остановки боевых действий в Украине.

"Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", – говорится в сообщении Главного управления разведки в Telegram-канале.

Также разведка заявляет, что "с целью скрыть свои действия россияне сорвали запланированную на сегодняшний день ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ".

"Цель этой акции – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия", – считает разведка.

Таким образом, по ее мнению, армия РФ хочет получить паузу, которую использует для перегруппировки своего контингента и остановки украинского контрнаступления.

Россия готовит провокацию на ЗАЭС

Напомним, недавно глава "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские военные понимают, что во время контрнаступления они должны будут обойти Запорожскую АЭС.

Ранее мы писали, что в ночь на 22 мая Запорожскую АЭС обстреляли российские военные, это привело к отключению последней высоковольтной линии передач, которая вела к станции.

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