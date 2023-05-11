Украинские военные понимают, что во время контрнаступления они должны будут обойти Запорожскую АЭС.

Об этом заявил глава "Энергоатом" Петр Котин в интервью CNN.

"Они обязаны сохранить цельность станции, даже если она захвачена россиянами. Это понимают абсолютно все наши военные", – сказал Котин.

Он заявил, что Украина может вернуть АЭС без применения силы, просто перекрыв линии снабжения объектом.

"Российские войска будут окружены украинскими силами, и единственная дорога на выход в Крым будет захвачена нами. Это значит, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда", - заявил Котин.

Для перекрытия дороги в Крым украинским войскам необходимо будет освободить Мелитополь.

Напомним, 8 мая РФ заявила о приостановке работы всех энергоблоков ЗАЭС из-за грядущего наступления ВСУ.

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