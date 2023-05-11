Невозможно с уверенностью сказать, сможет ли Украина полностью восстановить свой суверенитет после предстоящего контрнаступления, ведь война, начатая Россией, продолжается.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, передает BBC.

"У меня подход очень простой. Мы будем делать все, чтобы враг побежал. А куда он добежит, честно говоря, я думаю, зависит от нашего духа. Чем более мощными мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное", - сказал он.

При этом президент полагает, что Украина достигнет "соответствующего результата".

На уточняющий вопрос о том, что является таким результатом, он заявил, что задача - не допустить заморозки конфликта, "потому что это то, на что рассчитывает Российская Федерация".

"Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может победить до осени следующего года.

Также ранее он говорил, что Украина во время войны хочет услышать сигнал от НАТО о будущем вступлении в Альянс.

Тем временем война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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