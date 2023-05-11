Запад предоставил около 600 видов вооружений для украинского контрнаступления. Еще не все из них были пущены в ход.

Об этом сообщил спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл в интервью РБК "Украина".

По его словам, "это больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире, особенно у воюющей армии".

"В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", - сказал полковник и отметил, что "Украина прекрасно справляется".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что успех контрнаступления не предопределен.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не воспринимать контрнаступление как голливудский сюжет.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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