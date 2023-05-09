Военнослужащий Национальной гвардии сбил российскую крылатую ракету Х-55 во время ночной атаки на Киев из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.во время

"При сигнале воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы Нацгвардии Украины выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Нацгвардеец захватил цель и совершил пуск из ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55", - говорится в сообщении.

Части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области.

Благодаря искусной работе мобильной огневой группы удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету, отметили в Нацгвардии.

Напомним, В ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них сбиты.

Также минобороны Украины опубликовало видео работы ПВО против дронов в Киеве этой ночью.