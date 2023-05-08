Минобороны Украины опубликовало видео работы ПВО против дронов в Киеве этой ночью.

Напомним, в Соломенском районе Киева на месте падения дрона образовалась большая воронка. Рядом с местом падения, выбиты окна, повреждены припаркованные у дома автомобили. Одна машина сгорела полностью. Никто из местных жителей не пострадал.

В Святошинском районе Киева от ночного удара пострадали пять человек, а также фасад жилого дома. Ударной волной выбыло все окна и двери, жители проснулись в пыли и дыму.

А в одной из гимназий рядом вылетели окна.

В результате ночной атаки беспилотников были сбиты все 35, выпущенных российскими силами "Шахедов".

В Киевской городской военной администрации уточнили, что больше всего разрушений после сбития дронов в Святошинском и Соломенском районах. Также из-за обломков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

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