Ночью 8 мая Киев вновь подвергся атаке беспилотников РФ. В Киевской городской военной администрации сообщили о предварительных последствиях.

В Святошинском районе Киева:

– вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело.

- зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;

- есть падение обломков на проезжую часть.

- травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь;

В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. ПРи этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.