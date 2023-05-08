В понедельник, 8 мая, в Украине идет уже 439-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 7 мая.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

8 мая

07.55 Видео последствий ночного удара по Киеву. Поврежден многоэтажный жилой дом.

07.40 Этой ночью Украину атаковали 35 беспилотников "Шахид". Все ударные БПЛА были сбиты, сообщает командование Воздушных сил.

Также было восемь пусков крылатых ракет по Одесской области со стратегических бомбардировщиков. Часть ракет сбита.

Командование "Юг" уточняло, что это были ракеты Х-22, которые попали по складам предприятия и по рекреационной зоне.

07.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed". 35 из 35 дронов были уничтожены.

2. За прошедшие сутки РФ нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые.

3. Противник сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки было отражено 55 атак на этих участках фронта.

4. Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка.

06.30 Последствия воздушной атаки в Киеве от КГВА.

В Святошинском районе Киева:

– вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело.

- зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;

- есть падение обломков на проезжую часть.

- травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь;

В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.

Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется.

06.10 Ночью РФ предприняла очередную массированную атаку по Украине.