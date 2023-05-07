Анализируем ситуацию на 438-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются бои за Бахмут. Также россияне атаковали Богдановку, Ивановское, Предтечино и Нью-Йорк, заявил Генштаб.

Институт изучения войны без подробностей сообщает, что российские войска продвинулись в западной части Бахмута. О том, что продвижения незначительные, традиционно говорят и у "Вагнера".

При этом остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

По мнению Сырского, РФ хочет взять Бахмут к 9 Мая.

О том, что россияне ведут довольно плотные обстрелы, говорит и представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, заявления куратора "Вагнера" Пригожина о нехватке боеприпасов у ЧВК являются "полным блефом".

"Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому это полный блеф", — сказал Череватый в комментарии CNN. Для сравнения: по заявлению министра обороны Украины Резникова, ВСУ в сутки на всей линии фронта выпускают 4-7 тысяч снарядов.

Напомним, что именно нехватку боеприпасов Пригожин называет причиной своего конфликта с минобороны РФ и решения о выводе ЧВК из Бахмута 10 мая. После чего о своей готовности занять позиции "Вагнера" заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который предложил отправить туда подразделение "Ахмат".

Затем куратор "Вагнера" изменил свою позицию и заявил, что его ЧВК остаётся воевать в Бахмуте.

О причинах и последствиях такого решения мы подробно писали здесь.

Вкратце отметим, что есть три версии внезапной "смены концепции" у Пригожина по Бахмуту.

Первую из них озвучил сам куратор ЧВК, который заявил, что ему пообещали решить все проблемы с боеприпасами, а координатором отношений "Вагнера" с минобороны РФ стал генерал Суровикин, который считается близким к Пригожину.

Вторая версия - у Пригожина в реальности и не было критических проблем со снарядами, а демарш с угрозой уйти из Бахмута он устроил, пытаясь шантажировать накануне украинского наступления российские власти и добиваясь увольнения Шойгу и Герасимова. Однако Кремль на этот шантаж не повелся, включив в игру Кадырова, который вызвался заменить "Вагнер" в Бахмуте и раскритиковал Пригожина. После этого куратор ЧВК и был вынужден заявить, что никуда не уходит, а проблема со снарядами решена.

Третья версия - Пригожин и не собирался никуда из Бахмута уходить изначально, и проблем со снарядами у него также не было, а он просто разыграл в очередной раз спектакль на тему "ЧВК "Вагнер" героически сражается вопреки бюрократам из минобороны" с целью и далее наращивать политический капитал на штурме Бахмута, повышая свою популярность в российском обществе. И, возможно, этот спектакль будет не последним. Если, конечно, эту "драматургию" не решит пресечь на корню Кремль, так как побочные негативные эффекты от нее для дисциплины и боевого духа российской армии, а также для настроений в народе, очевидно, весьма сильные.

Ракетные удары и дрон-атаки

Вчера ночью Россия нанесла ракетный удар по предприятию в Николаевской области (ракетой Х-22). О его последствиях ничего не известно.

Утром Россия ударила по Балаклее в Харьковской области. Ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. По предварительной информации, пострадали пять гражданских.

Ночью на Крым была атака дронов. В минобороны РФ заявили, что их было 22, и все они сбиты. В Крыму также опубликовали фото одного из беспилотников - заявляется, что он был посажен системой радиоэлектронной борьбы.

Судя по снимку, речь о китайском дроне Mugin-5. Он может использоваться как для разведки, так и для ударных целей, поскольку поднимает до 25 килограмм любого груза (то есть и взрывчатки тоже).

Российские телеграм-каналы пишут, что все 22 беспилотника были именно этой модели. То есть Украина массово использует гражданские китайские дроны (ранее в западных СМИ предполагали, что именно "Мугин-5" нанес удары по Кремлю).

Здесь есть два интересных аспекта.

Первый - имеет ли такой же доступ к китайским беспилотникам Россия и накапливает ли она их для применения на фронте.

По логике вещей, особые отношения с Китаем должны были бы обеспечить РФ такие возможности. Но свидетельств массового применения такой техники армией РФ по Украине пока нет. С другой стороны - Москва, как видим, эффективно применяет против них РЭБ, и не исключено, что это как раз следствие сотрудничества с КНР.

Второй момент - эти беспилотники, судя по всему, достаточно легко сбить (несмотря на то что отдельные достигают целей). Но массированное их применение по тому же Крыму позволяет вскрыть часть российской ПВО. И, возможно, является предвестником каких-то более серьезных атак.

Не исключено, что с этой целью их в будущем станут использовать и россияне. Тем более что они часто перенимают методы ведения боевых действий, используемые Украиной. Как это было, например, с FPV-дронами: их еще с прошлого года начали активно использовать ВСУ, а в этом году взяли на вооружение и в РФ.

Подготовка к войне на воде

В конце недели снова прошел раунд общения украинских представителей с западными по поводу контрнаступления и положения на фронте. Залужный общался с американским коллегой Милли, также к нему приезжал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь поговорил с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как видим, общение украинских и американских официальных лиц в последние дни заметно активизировалось. Многие связывают это с подготовкой контрнаступления.

Россияне к нему также готовятся крайне активно. В последние сутки возросла интенсивность движения российской военной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области, сообщают украинские власти.

Также россияне пытаются решать проблему подъема уровня воды в Каховском водохранилище, по которому проходит линия фронта и где, не исключено, пойдет речной десант ВСУ. Считается, что рост уровня воды может смыть российские заграждения на левом берегу Днепра.

По этому поводу сегодня "власти" захваченных РФ территорий заявили, что начали сброс воды с плотины Каховской ГЭС. Сообщается, что российские военные частично решили проблему подъема затвора и задвижки в Таврийске (раньше это якобы не удавалось сделать из-за боевых действий).

Часть воды теперь уходит в сторону Любимовки, и уровень воды в водохранилище, как заявляется, падает. Местные жители в соцсетях это подтверждают.

Тем не менее ВСУ активно тренируются преодолевать водные преграды на еще советских плавающих бронетранспортерах ПТС-2. Впрочем, такие же машины есть на вооружении и у РФ.

Россияне же готовятся оборонять Энергодар, куда ВСУ уже пытались высадить десант в прошлом году. В городе начали эвакуацию жителей. По данным украинских властей, людей с российскими паспортами вывозят на базы отдыха в Бердянске и Приморске. Но данных о том, что эвакуацию проводят принудительно, нет.

То есть особая напряженность сейчас идет на юге - а именно в Запорожской области, где наступление ВСУ видится наиболее вероятным (поскольку выгоднее всего стратегически: здесь перерезается сухопутный коридор в Крым, а российская группировка в Украине рассекается надвое; кроме того, создается угроза для Крыма, который географически неудобно оборонять без "коридора").

Впрочем, Washington Post видит сразу несколько вариантов для контрнаступления ВСУ.

1. Уже упомянутый - Украина может попытаться захватить город Мелитополь, а затем продвинуться вперед, пытаясь перерезать сухопутный мост в Крым.

2. Украина также может атаковать Крым с моря. И там к этому готовятся - на спутниковых снимках видны обширные траншеи, вырытые российскими войсками на берегу.

3. Украинцы могут атаковать на востоке через Бахмут или из Купянска, попытавшись отрезать Луганскую область.

4. И может быть атака через Угледар в направлении Мариуполя.

Также в российских телеграм-каналах активно обсуждается возможная атака на Бердянск.

"Переговоры до конца года"

При этом на Западе продолжают звучать сдержанные оценки контрнаступления. Washington Post пишет, что сейчас ситуация коренным образом отличается от осени, когда ВСУ наступали под Харьковом и освободили Херсон.

"В Харькове у украинцев было преимущество, когда они врасплох атаковали российские войска, ослабившие оборону. Многие, кто остался, просто разбежались без боя. А в Херсоне на юге у Украины было большое географическое преимущество", - сообщает газета.

"Теперь у России может быть географическое преимущество и более сильные цифры. По словам Резникова, в настоящее время против Украины сосредоточено около 500 000 российских военнослужащих, из которых не менее 300 000 находятся на территории Украины", - говорится в статье.

Отметим, что не завышать ожидания призывает и украинская власть.

"Большинство людей ждут чего-то грандиозного, что может привести к эмоциональному разочарованию. Западные партнеры сказали мне, что теперь им нужен следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим народам… Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров? В идеале наступление должно перерезать тыловые цепи российских войск и снизить их наступательные возможности", - сказал министр обороны Алексей Резников.

А Владимир Зеленский дал понять, что контрнаступление может и задержаться. Он заявил, что Украина будет готова начать штурм, "как только будет поставлено вооружение, которое было согласовано с нашими партнерами". Резников добавил, что украинское "первое штурмовое соединение" готово более чем на 90 процентов, но некоторые подразделения все еще заканчивают обучение за границей.

Достаточно тревожный прогноз дал президент Чехии Петр Павел, который недавно побывал в Киеве. Он призвал Украину не торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать "ужасных потерь" и понимать: в случае проигрыша второго шанса в этом году уже не будет. Эти мысли он озвучил в интервью The Guardian.

Павел рассказал, что предостерег украинские власти от поспешных шагов на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем на прошлой неделе. По мнению чешского лидера, некоторые могут захотеть "подтолкнуть Киев к демонстрации каких-либо результатов".

Он добавил, что Киев не может позволить себе провал контрнаступления. "Потому что контрнаступление требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году будет лишь одна попытка, поэтому она должна быть успешной", - заявил Павел.

Также он призвал готовиться к разным исходам контрнаступления. "Я думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы воодушевить украинцев и помочь им добиться успеха. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам", - сказал президент Чехии.

Показательно, что это уже далеко не первое заявление Петра Павла, в котором он выражает скептицизм по поводу украинского контрнаступления. И своего мнения он не изменил после недавнего визита в Украину.

При этом на Западе считают, что контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров с Россией к концу года. А Китай видится одним из возможных мирных посредников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По сведениям газеты, ключевые представители Совета национальной безопасности США выступают за проведение переговоров между Киевом и Москвой. Вместе с тем в Госдепартаменте США и ЦРУ к такой идее относятся со скепсисом и хотят посмотреть на исход украинского контрнаступления, прежде чем предпринимать какие-либо дипломатические шаги.

Издание также отмечает, что подобная смена настроений происходит на фоне серьезной озабоченности западных стран тем, что в будущем они не смогут поддерживать необходимый уровень военной помощи Киеву.

После выхода этой статьи подобный же прогноз сделал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. "Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", - сказал Киссинджер.