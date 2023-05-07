Куратор "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК остаётся воевать в Бахмуте. Ранее он заявлял, что 10 мая выведет войска из города, их должен был заменить батальон Рамзана Кадырова "Ахмат".

Пригожин говорит, что ему пообещали боеприпасы, на нехватку которых он жаловался.

"Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующие: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина (Сергей Суровикин - заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск в Украине, - Ред.), как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнера" по взаимодействию с минобороны", - заявил Пригожин.

"Страна" разбирается, что значит его заявление.

Кремль, похоже, смог быстро подавить бунт Пригожина. Куратор ЧВК не добился своей главной цели - снятия Шойгу.

Российские власти не пошли на его шантаж, а включили в игру Кадырова, который вызвался занять позиции "Вагнера" в Бахмуте, а заодно и жестко раскритиковал Пригожина за, фактически, бегство с поля боя.

Таким образом, Пригожину показали, что незаменимых нет.

И перспективы у куратора ЧВК вырисовались не очень радужные. Его демарш с открытой дискредитацией командования и с угрозой оголить фронт накануне наступления ВСУ (то есть - накануне решающей битвы), объективно, с точки зрения руководства РФ, выглядел как предательство, за которое в былые времена сразу отправляли на виселицу без лишних разговоров.

Сейчас времена другие, но то, что госсистема РФ нашла бы способ раздавить Пригожина, если б он действительно ушел с фронта, вполне вероятно.

Поэтому Пригожин и сдал назад, заявив, что "проблема решена" (хотя, по многочисленным свидетельствам, снарядного голода у "Вагнера" и ранее не было).

О том, что именно таким образом разрешится ситуация "Страна" предполагала ещё в пятницу.

Впрочем, учитывая, что Пригожин уже неоднократно менял свою позицию много раз (в феврале он уже тоже заявлял, что "проблема решена") а также то, что он так и не добился своей основной цели (убрать Шойгу и взять под контроль минобороны), то нельзя исключать, что конфликт может возобновиться.

Также, возможно, российская власть после нынешнего демарша Пригожина, который создал угрозу военным возможностям России накануне наступления ВСУ, активизирует усилия по его постепенному устранению с военного и политического поля РФ.

Напомним, украинская разведка изначально не верила, что Пригожин выведет "Вагнер" из Бахмута.

А ВСУ называли заявления Пригожина о дефиците боеприпасов блефом. РФ выпускает более 20 тысяч снарядов в день.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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