Telegram-каналы ЧВК "Вагнер" утверждают, что в данный момент "вагнеровцы" штурмуют "последний укрепрайон ВСУ в Бахмуте".

Также публикуется видео мощных взрывов. Украина данную информацию не комментировала.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия изо всех сил пытается взять Бахмут к 9 мая, стягивая туда "вагнеровцев" с других направлений.

Куратор ЧВК Евгений Пригожин заявил, что 10 мая выводит "Вагнер" из Бахмута и передает их войскам минобороны РФ.

В ВСУ называют две причины такого заявления - во-первых, у "вагнеровцев" заканчивается живая сила, во-вторых, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве РФ.

А в ГУР Минобороны считают, что Пригожин не будет выводить свою ЧВК из Бахмута, а заявление сделал для оправдания своих военных неудач.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заменит Пригожина в Бахмуте.

Сам Пригожин опубликовал письмо к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой передать позиции своей ЧВК в Бахмуте подразделению "Ахмат". Письмо куратора ЧВК "Вагнер" написано в стиле троллинга с перечислением всех многочисленных наград и званий Кадырова.