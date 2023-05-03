Командир авиаразведывательного подразделения ВСУ "Француз" рассказал о тактике "вагнеровцев" в Бахмуте.

По его словам, у противника хорошо продумана логистика - "вагнеровцы" распределяют по точкам запасы боеприпасов и оружия. Для пополнения запасов существуют "рабы", которые целыми днями носят вооружение.

После этого, забирая запасы с точек, противник малыми группами идет на штурм.

Такая тактика позволяет не накапливать оружие в одном месте. Она эффективна как в городских боях, так и в посадках.

Пехотные штурмы, по словам военного, предваряются длительной, многочасовой артподготовкой.

"Сначала легкий артобстрел до обеда, потом сильнее артобстрел, и уже с 3 до 6 часов идут активные штурмовые действия силой пехоты", - заявил он.

Достигать успеха во время вечерних штурмов противнику удается именно потому, что украинские силы к этому моменту уже сильно измотаны от артиллерийских обстрелов, говорит "Француз".

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении, где ВСУ пошли в контратаку, против украинских сил воюет 25,6 тысяч российских военных, также противник привлек к боям десятки танков и 450 бронемашин.

Также сообщалось, что украинские военные пошли в контратаку в Бахмуте Донецкой области, противник покинул некоторые позиции.