Россия изо всех сил пытается взять Бахмут к 9 мая, стягивая туда "вагнеровцев" с других направлений.

Об этом сообщает у себя в телеграм-канале замминистра Минобороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, ради захвата Бахмута РФ заменяют "вагнеровцами" штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.

"Наши бойцы не дают врагу прорвать оборону. Кроме того, огнем украинской артиллерии уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев", - добавила она.

Напомним, Пригожин заявлял, что 10 мая выводит ЧВК "Вагнер" с позиций в Бахмуте и передает их войскам минобороны РФ.

В ВСУ называют две причины такого заявления - во-первых, у вагнеровцев заканчивается живая сила, во-вторых, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве РФ.

А в ГУР Минобороны считают, что Пригожин не будет выводить свою ЧВК из Бахмута а заявление сделал для оправдания своих военных неудач.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.