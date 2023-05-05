ВСУ отразили около 60 атак противника за минувшие сутки. Самые многочисленные бои велись за Бахмут и Марьинку.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

За сутки противник нанес десять ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, также было 75 авиационных ударов.

Кроме того, по данным Генштаба, на Лиманском направлении противник пытался наступать в районе Белогоровки и на юго-западной окраине Спорного.

Помимо боев за Бахмут, противник атаковал Богдановку и Марково. Также отражены многочисленные атаки противника у Марьинки.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.