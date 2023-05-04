Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашние заявления РФ о якобы намерении ВСУ пойти на Тирасполь и Колбасну.

В интервью молдавским СМИ он заявил, что Украина вынуждена держать свои войска на границе с Молдовой из-за наличия российской армии в Приднестровье, но вводить их на соседнюю территорию не планирует.

"Я хочу подчеркнуть, что Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами как вам развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует", - сказал Кулеба.

Вчера российские СМИ заявили, якобы ВСУ готовятся войти в Приднестровье в период с 9 по 15 мая и уже перебросили для этого тысячи военных в Одесскую область. Заявлялось даже, что для этого Украина переоденет своих военных в российскую форму и нападет на собственные подразделения. А затем попытается захватить склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.

Ранее в РФ заявляли о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. В МИД обвинения РФ назвали фейком.

Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян также заявлял, что у Киева и Кишинева нет договоренностей о военной операции в Приднестровье.