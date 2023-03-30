Кишинев не собирается расторгать соглашение о мирном урегулировании вооруженного конфликта 1992 года с Приднестровьем.

Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян в эфире телеканала TVR Moldova.

"Были слухи о том, что Кишинев готовится расторгнуть соглашение от 1992 года. Я не фанат этого соглашения, но мы не готовимся к его расторжению, нет предпосылок для его расторжения, мы понимаем региональные обстоятельства, последствия новых пертурбаций в отношениях Кишинева и Тирасполя", - заявил Серебрян.

Напомним, недавно премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что у Кишинева достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье.

Ранее мы писали, что в Молдове заявили о раскрытии пророссийской сети, "созданной для дестабилизации страны". Сообщалось, что в распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции.

Также "Страна" разбиралась, что сейчас происходит в Молдове и есть ли угроза войны в Приднестровье.