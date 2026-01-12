Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила итоги конкурса на разработку крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области.

Им оказалась компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются компании Techmet и The Rock Holdings.

Это решение примечательно тремя моментами.

Первое – на прошлой неделе, еще до подведения итогов конкурса, его победителя предсказала американская газета The New York Times. То есть, результаты были предопределены заранее.

Второе – по данным The New York Times победителем конкурса является консорциум компании Techmet (ее совладельцем является правительство США через Международную финансовую корпорацию развития) и близкого друга Трампа, миллиардера Рональда Лаудера.

Третья – это первое решение по месторождениям, принятое правительством Украины в рамках заключенной в мае "сырьевой сделки" с США.

И это, пожалуй, даже самый интересный аспект. По той причине, что Кабмин засекретил основные документы по сделке. В публичном доступе есть только рамочное и очень неконкретное соглашение о создании совместного украино-американского инвестиционного фонда, за которое проголосовала Рада. Из него, в принципе, становилось понятно, что американские инвесторы получат право "первой ночи" относительно разработки украинских месторождений. Однако по всем важнейшим деталям процесса в соглашении были отсылки к "техническим документам", которые правительство Украины подписало с США, однако они так и не были обнародованы.

Поэтому условия, на которых консорциум с участием друга Трампа получила контроль над месторождением "Добрая" проливают свет на то, какие реальные условия выписаны в сделке.

Согласно постановлению Кабмина по конкурсу, его победитель-инвестор, до компенсации всех своих вложений, получает 70% продукции. Остальные 30% будут разделены между государством и инвестором. Причем, согласно условиям договора, гарантированная доля государства при этом распределении составляет всего 4-6%. Или же менее 2%, если считать от общего объема продукции.



"Такая формула - крайне невыгодна для Украины, а, учитывая тот факт, что инвестор сможет манипулировать искусственным завышением затрат посредством включения затрат, не связанных с разработкой литиевого месторождения, завышения стоимости оборудования и прочее, это будет увеличивать период компенсации затрат, фактически уменьшая долю прибыльной продукции (и, соответственно, долю Украины – Ред.)", - отметили аналитики общественной организации "Экология.Право.Человек".



Также еще один примечательный момент - на встрече американского бизнеса с президентом Зеленским в июле этого года компанию TechMet представлял Владимир Игнащенко. Он во времена президентства Порошенко контролировал компанию "Петро-Консалтинг", которую связывали со "смотрящим" за энергетикой времен Порошенко Игорем Кононенко.



Интересно, что в те времена "Петро-Консалтинг" получила спецразрешение на разработку участка "Добрая", но затем оно было аннулировано. Впрочем, точка в этой истории не поставлена, так как отмена спецразрешения обжалуется в судах.



При этом, руководителем "Петро-Консалтинг" с мая 2018 по май 2019 года (то есть, в тот период, когда ее контролировал Игнащенко) был Егор Перелыгин, который на данный момент является замминистра экономики и курирует разработку соглашений о распределении продукции в рамках сырьевой сделки.



Подробнее о конкурсе на месторождение лития и о том, как происходит запуск сырьевой сделки читайте в статье "Страны".

Распределение долей

12 декабря прошлого года Минэкономики завершило прием конкурсных заявок от инвесторов на право заключения соглашения о распределении продукции - "металических полезных ископаемых, которые будут добываться и обогащаться в пределах участка литиевых руд "Добрая" (Кировоградская область)".

Согласно условиям конкурса, до 12 января 2026 года Межведомственная комиссия должна рассмотреть заявки и подать Кабмину свои предложения по кандидатуре победителя. После чего правительство объявит имя инвестора и подпишет с ним соглашение о распределении продукции, а Госгеонедра выдаст ему спецразрешение на разработку участка.

12 января победитель конкурса и был объявлен. Им стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются компании Techmet и The Rock Holdings.

Соглашение о распределении продукции по месторождению "Добрая" должно стать первым в рамках сырьевого соглашения, заключенного в прошлом году между США и Украиной.

Участок "Добрая" (Новоукраинский район Кировоградской области) - один из крупнейших по залежам критически важных минералов, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Он имеет площадь порядка 1,7 тысяч гектар, предварительно разведаны запасы петалит-сполуменовых руд, которые содержат литий, и, в меньших количествах, - ниобий, олово, рубидий, тантал, цезий, берилий, вольфрам и золото.

Подробности по этому участку прописаны в постановлении Кабмина №1059 .

В частности, соглашение о распределении продукции с победителем конкурса предусматривает "выдачу спецразрешения для геологического изучения, исследовательско-промышленной разработки с дальнейшей добычей полезных ископаемых". То есть, как видно, оно предусматривает полный спектр работ - от разведки до добычи. Соглашение будет подписано на 50 лет со дня подписания, но стороны могут согласовать другие сроки, прописав их непосредственно в самом соглашении.

При этом на изучение недр и аудит запасов инвестор получит 2,5 года. Затем он должен подать отчет в Государственный информационный геологический фонд Украины, а также пройти бюрократическую цепочку согласований (в том числе, оценка влияния на окружающую среду). Но все это время может идти "исследовательская добыча" в объеме до 5% от учетных запасов, - отметили в общественной организации "Экология. Право. Человек".

После чего еще в течение полугода инвестору нужно определиться, будет ли он вести промышленную добычу или "выходит из сделки".

В первом случае на организацию добычи дается еще пять лет, во втором - в течение 6 месяцев несостоявшийся инвестор возвращает спецразрешение.

Минимальные инвестиции в разведку - 12 млн долларов, в добычу и обогащение - не менее 167 млн. На самом деле, по словам экс-главы "Укроборонэкспорта" Сергея Бондарчука, реальные вложения должны быть намного больше - от миллиарда долларов.

При этом инвестор до компенсации всех вложений получает 70% продукции. Оставшиеся 30% будут делиться между государством и инвестором. Причем доля государства при этом распределении выписывается как "минимум 4-6%".

То есть, 70% - это, так называемая "компенсационная продукция" для возмещения вложений инвестора, а 30% будут еще дополнительно разделены между государством и инвестором, причем, последний получит большую часть. Таким образом, из общего вала добычи Украина получит только менее 2%, а остальные 98% отойдут инвестору, подсчитали аналитики общественной организации "Экология. Право. Человек".

"Такая формула - крайне невыгодна для Украины, а, учитывая тот факт, что инвестор сможет манипулировать искусственным завышением затрат посредством включения затрат, не связанных с разработкой литиевого месторождения, завышения стоимости оборудования и прочее, это будет увеличивать период компенсации затрат, фактически уменьшая долю прибыльной продукции (и, соответственно, долю Украины - Ред.)", - отметили аналитики.

При этом определение структуры подлежащих компенсации будет прописано в самом соглашении о распределении продукции, которое не предусматривает публичного разглашения и общественного контроля, - добавили экологи.

То есть, как видно, под потенциального инвестора выписали более чем привлекательные условия.

Друг Трампа, Пупс и люди Порошенко

Что касается самого инвестора, то о том, что победителем конкурса может стать компания консорциум из компаний друга Трампа Лаудера и TechMet Financial Times писало еще задолго до старта отбора.

TechMet – это компания с инвестициями в стратегические металлы, частично контролируемая Международной финансовой корпорацией развития США, созданной во время первой каденции Трампа.

На встрече американского бизнеса с президентом Зеленским в июле этого года компанию TechMet представлял Владимир Игнащенко, которого связывают с экс-министром энергетики времен Порошенко Игорем Насаликом (он был советником Насалика). А еще раньше Игнащенко контролировал компанию "Петро-Консалтинг", которую связывали со "смотрящим" за энергетикой времен Порошенко Игорем Кононенко.

Интересно, что в свое время "Петро-Консалтинг" получила спецразрешение на разработку участка "Добрая", но затем оно было аннулировано. Впрочем, точка в этой истории не поставлена, так как отмена спецразрешения обжалуется в судах.

Сама фирма "Петро-Консалтинг" в начале 2022 года слилась с European Lithium Ltd., а затем - вошла в структуру австралийско-американской компании Critical Metals Corp, которая также участвовала в нынешнем конкурсе на "Добрую", но проиграла.

В Украине Critical Metals Corp представляет компания "Европейский литий Украина", которую возглавляет Михаил Жернов. Жернов в 2019 году стал единственным собственником "Петро-Консалтинг".

Что касается остальных участников конкурса, то среди них были также американская Privateer Capital Management (позиционируется как инвестфирма для тех, кто интересуется рисковыми активами, в том числе, в добыче лития и энергетике) и украинская "Укрлитийдобыча". Ее связывали с известным западноукраинским деятелем Игорем Кривецким, также известным как Пупс. Компания имеет спецразрешение на добычу литиевых руд на Полоховском месторождении в Кировоградской области.

По словам Бондарчука, споры вокруг лицензии - уже тревожный звоночек для инвестора.

"Приличный инвестор таких проектов не любит, так как это чревато большими репутационными рисками", - пояснил Бондарчук.

В общественной организации "Экология. Право. Человек" говорят, что руководителем ООО "Петро-Консалтинг" с мая 2018 по май 2019 года (то есть, в тот период, когда ее контролировал нынешний представитель победителя конкурса Игнащенко) был Егор Перелыгин, который на данный момент является замминистра экономики и курирует разработку соглашений о распределении продукции в рамках сырьевой сделки.

"Обкатывают новую схему"

Как говорит Юрий Корольчук, на кейсе "Доброй", судя по всему, обкатывают новую схему.

"Дело в том, что очень много месторождений уже поделено. В прошлые годы на них пачками выделяли лицензии. Часть позже аннулировали, но собственники за них активно судятся. Понятно, что такой расклад, мягко говоря, не сильно нравится Трампу и американским бизнесменам. Но и наши держатели спецразрешений оказались на растяжке. С одной стороны, они понимают, что шансы против американских претендентов на наши месторождения у них, мягко говоря, невелики. И никто не даст им вести добычу, даже при наличии действующей лицензии. Если спецразрешение на данный момент не аннулировано, то не факт, что завтра его владельца не возьмут в оборот НАБУ или САП и не начнут раскручивать по полной. Ведь в свое время лицензии часто выдавались без конкурсов и на весьма спорных основаниях. С другой стороны, американские инвесторы не сильно хотят ввязываться в проекты, где не все чисто с правом собственности. И, зная это, наши держатели лицензий уже фактически начали торги с потенциальными "партнерами", - говорит Корольчук.

Эту тенденцию подтвердил и наш источник в сфере недродобычи, рассказав буквально свежий пример таких "торгов".

"Речь идет о владельце небольшого газового месторождения, где в перспективе можно добывать до 50 млн кубов в год. У него есть лицензия, но нет денег на разработку. Поэтому он еще несколько месяцев назад активно начал искать связи в США, и уже нашел одного из конгрессменов, который готов "двигать" этот вопрос, в частности пролоббировать включение месторождения в перечень конкурсных предложений по сырьевой сделке. А, когда очередь дойдет до конкурса, появится некий "американский инвестор", которому нынешний владелец передаст лицензию", - рассказал нам источник.

По его словам, такие кейсы становятся массовыми, так как ожидается высокий интерес американцев к газу.

"Это, конечно, не литий. Но добывать его и зарабатывать можно уже прямо сейчас, это очень перспективная тема", - пояснил Корольчук.

Отметим, что недавно заработал онлайн-портал, через который можно будет подавать инвестиционные проекты в Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления. То есть, уже в ближайшее время будут вырисовываться конкретные проекты по сырьевой сделке.

Интересно, что в прошлом году, когда уже активно обсуждалась и в итоге была заключена сырьевая сделка, "раздачу" спецразрешений на украинские месторождения среди "своих" не поставили на стоп. Что, как говорит наш источник, сильно разозлило Трампа, и в итоге стоило кресла теперь уже экс-главе Госгеонадр Олегу Голинцу. Он занимал этот пост всего год, но успел попасть в несколько скандалов, связанных с выдачей лицензий.

В частности, вне конкурса получили лицензии на добычу гранита экс-депутат из Броваров Сергей Шанпар и его бизнес-партнер и экс-депутат Одесского облсовета Владимир Осипов, близкие к подсанкционному бенефициару компании "Юнигран" Игорю Наумцу (у которого спецразрешение забрали). Сейчас временным главой ведомства является Леонид Музикус, которого назначили замом Голинца в августе 2025 года, и который, как говорит наш источник, "на хорошем счету у западных партнеров".

Бондарчук говорит, что американскому бизнесу в Украине точно понадобятся "местные представители", поэтому не удивительно, что немало желающих ими стать.

"Часть держателей лицензий просят пустить их в долю хотя бы в 10%. Или пытаются выбить "отступные". Но далеко не все американские инвесторы готовы платить деньгами. Расчет может быть, скажем, лоббистскими услугами, связями или "крышей" от преследования украинскими властями", - говорит наш источник.

К примеру, как рассказал нам украинский бизнесмен, который сейчас живет за границей, у него было спецразрешение на разработку танталового месторождения. Но затем он попал под санкции и лицензию аннулировали. Сейчас он обжалует это решение в ЕСПЧ, и говорит, что, если найдется претендент на "его" месторождение, то он готов снять свои претензии за определенную плату "по договоренности".

Впрочем, по словам Корольчука, даже уладив юридические нюансы с лицензиями, американцы вряд ли массово начнут разрабатывать месторождения, как минимум, до окончания войны.

"Нужны огромные вложения, что в случае продолжения военных действий весьма рискованно. Исключения может составить разве что газ, где можно зарабатывать "здесь и сейчас". Да и после окончания войны миллиардные вложения в разведку и добычу новых месторождений (а на большинстве участков, где есть редкоземельные металлы, выработка пока не идет) могут быть только при условии гарантий не только безопасности, но и политической стабильности.

Пока же инвестиции в Фонд просто мизерные (США внесли 75 млн долларов - Ред.), их хватит разве что на офис и многочисленных советников", - подытожил Корольчук.

В то же время, по словам Корольчука, будут массово пытаться "застолбить за собой место", а уже потом решать, вкладываться в добычу или нет.