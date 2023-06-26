Скончался один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф. Ему было 100 лет.

Об этом сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый.



"Джон Б. Гуденаф, профессор Университета Техаса в Остине, который известен по всему миру разработкой литий-ионной батареи, скончался в воскресенье в возрасте ста лет", - говорится в пресс-релизе.

Уроженец Германии, Гуденаф работал в ведущих научных центрах США и Великобритании. Возглавляя лабораторию неорганической химии в Оксфорде, он совершил главное открытие своей жизни - приспособил для применения в аккумуляторах катодов на основе литий-железо-фосфата. Оно легло в основу современной индустрии мобильных компьютеров, телефонов и электромобилей.



В 2019 году Гуденаф получил Нобелевскую премию, разделив ее с двумя учеными, которые развивали то же направление - Майклом Стэнли Уиттингемом и Акирой Йошино. Отмечается, что в момент присуждения премии Гуденафу было уже 97 лет, и он стал самым пожилым лауреатом премии за всю ее историю.

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