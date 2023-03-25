В США скончался инженер и предприниматель Гордон Мур, сооснователь компании Intel. Ему было 94 года.

Об этом говорится на сайте технологического гиганта.

"Он мирно умер в пятницу, 24 марта, в окружении семьи в своем доме на Гавайях", - сказано в пресс-релизе.

"Хотя он никогда не стремился стать известным, видение Гордона и работа всей его жизни позволили внедрить феноменальные инновации и технологические разработки, которые формируют нашу повседневную жизнь", - прокомментировал смерть инженера президент Фонда Гордона и Бетти Мур Харви Файнберг.

Мур родился и вырос в Калифорнии. В 1957 году выступил одним из основателей компании Fairchild Semiconductor, которая первой в мире создала интегральную схему, пригодную для массового производства. Именно он в 1965 году сформулировал так называемый закон Мура, который гласит, что число транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.

В 1968 году он вместе с Робертом Нойсом основал компанию MN Electronics, позже переименованную в Intel, которая на данный момент является одним из ведущих производителей микропроцессоров. Мур проработал в ней 38 лет, до 2006 года, занимая должности исполнительного президента, CEO и председателя совета директоров.

Последние годы жизни Мур посвятил благотворительности. Фонд, основанный им вместе с супругой в 2000 году, передал на благотворительные цели более 5,1 миллиарда долларов. Основная работа фонда направлена на улучшение охраны окружающей среды и поддержку научных исследований по всему миру.

Forbes оценивает состояние предпринимателя в 7,2 миллиарда долларов. По итогам 2022 года издание поставило его на 214-ю строчку в рейтинге самых богатых людей планеты с состоянием 9,5 млрд долларов.

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