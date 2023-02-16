В США скончалась известная актриса Ракель Уэлч, ставшая секс-символом 1970-х годов. Ей было 82 года.

Об этом сообщает TMZ.

Семья актрисы проинформировала, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь, однако какая именно - не уточняется, говорится в публикации.

Уэлч получила "Золотой глобус" как лучшая актриса комедии или мюзикла за роль Констанции Бонасье в картине "Три мушкетера" в 1975 году.

Также она снималась в таких фильмах, как "Миллион лет до нашей эры", "Фантастическое путешествие", "Ослепленный желаниями", "Сто винтовок".

Актриса была названа одной из "100 самых сексуальных звезд в истории кино" в выпуске журнала Empire в 1995 году. Кроме того, она заняла третье место в рейтинге Playboy "100 самых сексуальных звезд ХХ века" и второе - в рейтинге самых сексуальных женщин всех времен по версии журнала Men's Health.

Ранее мы писали, что в январе в возрасте 95 лет скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Актриса дебютировала в 1952 году во французском фильме "Фанфан-тюльпан". Фильм завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей и принес ей мировую известность.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году скончался французский режиссер, актер театра и кино Жан-Луи Трентиньян. Ему был 91 год.