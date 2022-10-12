В США скончалась актриса Анджела Лэнсбери. Знаменитости было 96 лет, она пять дней не дожила до своего 97-го дня рождения.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на семью актрисы.

Согласно заявлению троих детей Лэнсбери, она умерла 11 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Причины ее смерти не уточняются.

Лэнсбери более всего известна как исполнительница главной роли Джессики Флетчер в детективном сериале "Она написала убийство", который выходил с 1984 по 1996 год. За эту роль Лэнсбери получила четыре "Золотых глобуса" и 12 раз была номинирована на престижную премию "Эмми".

Среди других известных фильмов, где играла Лэнсбери, можно назвать "Портрет Дориана Грея", "Маньчжурский кандидат" и "Газовый свет". За эти три картины ее номинировали на "Оскар". В 2014 году она получила почетный "Оскар" за вклад в кинематограф.

Лэнсбери также известна как актриса театра и мюзиклов, она пять раз получала высшую американскую театральную премию "Тони".

Летом "Страна" сообщала, что в США умер актёр Пол Сорвино, известный по фильму "Славные парни" и сериалу "Закон и порядок", отец актрисы Миры Сорвино. Ему было 83 года.

Также недавно не стало французского режиссера, актера театра и кино Жан-Луи Трентиньяна. Ему был 91 год.