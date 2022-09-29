В Лос-Анджелесе умер американский репер Coolio - автор хита Gangsta’s Paradise. Его настоящее имя - Артис Леон Айви. Ему было 59 лет.

Об этом сообщает TMZ.

Тело певца обнаружили лежащим на полу его дома. Причина смерти пока не установлена.

Трек Gangsta’s Paradise, который попал в фильм "Опасные умы", стал номинантом на премии Грэмми и MTV.

Впрочем, известно, что припев этой композиции был позаимствован из песни чернокожего певца Стиви Уандера Pastime Paradise.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Париже умер американский фотограф Уильям Кляйн, который был штатным фотографом Vogue в течение десяти лет.

Также мы рассказывали, что в прошлом году в США известного рэпера убили прямо на музыкальном фестивале. За главной сценой разгорелась потасовка, во время которой Колдуэлла серьезно ранили ножом. Музыканта госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Рэперу было 28 лет.

Кроме того, писали, как в США известного рэпера застрелили на входе в пекарню. Рэперу Young Dolph было 36 лет, его настоящее имя - Адольф Роберт Торнтон-младший.