Российский актер Максим Пинскер умер в Москве в возрасте 58 лет.

Об этом сообщает ТАСС в среду, 24 августа, со ссылкой на заявление бывшей жены артиста Ирины Пинскер.

Причина смерти Пинскера неизвестна.

"В больнице умер, в Москве сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло", - сказала бывшая супруга (цитата по ТАСС).

Максим Пинскер родился в Москве 5 февраля 1964 года. Учился в школе-студии МХАТ. После учебы служил в театре имени Маяковского.

Пинскер активно начал сниматься в фильмах с 2006 года. Популярность ему принесла роль в сериале "Час Волкова", где сыграл он майора Сергея Лапина. Кроме того, актер снимался в телесериале "Интерны", мелодраме "Любовь-Морковь - 2" и многих других лентах.

Также Максим Пинскер занимался озвучиванием аудиокниг и участвовал в телепроектах.

Ранее мы писали, что 21 августа В России на 101-м году жизни скончался старейший артист Театра имени Моссовета Николай Лебедев. Он прославился актерскими ролями в фильмах "Вечный Зов", "Экипаж", "Нормандия-Неман" и участием во многих других кинолентах.

Также "Страна" сообщала, что 20 июня скончался литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Ему было 85 лет. Среди его персонажей - главная роль Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать", благодаря которой он стал известен широкому кругу зрителей.