В Донецке на 75-м году жизни в ночь с 8 на 9 октября умер голкипер донецкого "Шахтёра" Юрий Дегтерёв. Партнеры по команде называли его Дуган.

Юрий Дегтерёв всю карьеру провёл в составе "Шахтёра", после чего во второй половине девяностых работал тренером вратарей.

Он успешно выступал за сборную СССР, в молодёжном составе которой стал чемпионом Европы среди юниоров в 1966 и 1967 годах.

В 1967 году Дегтерёв выиграл чемпионат СССР среди дублеров и вскоре дебютировал за взрослую команду "горняков". Уже в 20 лет он провел первый поединок в футболке сборной.

Дегтерёва ценили за надежную игру в воротах и хорошую технику, которая позволяла ему прекрасно действовать на выходах и по верховым мячам, что тогда было редкостью.

Авторитет Дегтерёва и на поле, и за его пределами был непререкаем. Он много лет был капитаном команды. В "Шахтёре" он дважды становился серебряным призёром чемпионата СССР, а также выиграл Кубок СССР в 1980 году.

Тремя годами ранее Дегтерёва признали лучшим вратарём СССР, он пять раз входил в топ-33 лучших футболистов сезона в СССР.

За сборную Советского Союза официально отыграл 17 матчей, в десяти из них не пропустил ни одного мяча. Всего пропустил 10 мячей.

Вратарь входит в символический "Клуб Льва Яшина" со 147 матчами, сыгранными на ноль. Ходили упорные слухи, что именно Яшин звал Дегтерёва в московское "Динамо", но Дуган отказал. Завершил карьеру в 1987 году.

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