В пятницу, 30 сентября, на 55-м году жизни умер украинский журналист и один из самых известных театральных критиков Олег Вергелис.

Об этом сообщает блог Вергелиса в Facebook.

Олег Вергелис был заслуженным журналистом Украины, членом Национального союза театральных деятелей и Национального союза журналистов Украины.

Долгое время он работал в изданиях "Киевские ведомости" и "Зеркало недели".

Главред Театрально-концертного Киева Людмила Олтаржевская так написала об Олеге Вергелисе: "Титан, который держал небо над украинским театром. Человек, который даже после тяжелой болезни мотивировал других верить и жить. Тот, кто в марте дозванивался даже в подвал, над которым летали ракеты, и на фоне взрывов уже у себя за окном говорил: надо все равно что-то говорить, писать, артикулировать, вот такая идея...".

Что именно стало причиной смерти, в настоящее время не уточняется. В начале сентября стало известно, что Вергелис попал в больницу и нуждался в переливании крови. Три года назад критик и обозреватель перенес инсульт.

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