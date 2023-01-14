В Москве умерла народная актриса СССР 79-летняя Инна Чурикова.

Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавер, пишут российские СМИ.

Причины смерти актрисы не уточняются.

Актрисе так и не удалось восстановиться после тяжелой травмы с переломами ребер, которую она получила прошлым летом при падении со сцены.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. Дебютировала в кино в 1960 году, сыграв в фильме "Тучи над Борском". Актриса наиболее известна по ролям в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Начало", "Васса", "Ширли-мырли", "Военно-полевой роман".

Чурикова была женой режиссера Глеба Панфилова.

Прощание с актрисой пройдет 17 января. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, об одной из ролей Инны Чуриковой говорилось в большом материале "Страны" о советском новогоднем фильме "Морозко", который стал культовым в Чехии и Словакии.

Ранее мы писали, что в прошлом году скончалась советская и российская актриса из фильмов "Щит и меч" и "Охота на изюбря" Наталья Величко. Ей был 81 год.

Также "Страна" рассказывала, что умерла актриса Александра Яковлева, игравшая в фильмах "Чародеи" и "Экипаж".