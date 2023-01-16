В возрасте 95 лет скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Актриса дебютировала в 1952 году, в французском фильме "Фанфан-тюльпан". Фильм завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей и принес ей мировую известность.

Об этом сообщает BFMTV.

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в Италии. Она известна также по картине "Собор Парижской Богоматери" (1956) режиссёра Жана Деланнуа. В 2018 году актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. В 1957 году у них родился единственный сын Милко, названный в честь отца. В 1971 году супруги развелись. Милко Скофич погиб в 1979 году в автокатастрофе.

Лоллобриджида стала реже сниматься в кино, начиная с 1960-х годов. Она объясняла это тем, что не хочет повторяться из-за обилия стандартных сценариев. В своих интервью Лоллобриджида говорила, что предпочла бы сниматься в картинах режиссёров, говорящих с экрана правду, ищущих что-то своё, а не в дорогостоящих боевиках. Всё это привело к тому, что в 1970-х годах карьера Лоллобриджиды пошла на спад и почти завершилась в 1973 году участием в фильме "Смертный грех". После этого в течение последующих десятилетий она снялась всего в паре фильмов и несколько раз принимала предложения о съёмках на телевидении.

Джина занялась фотожурналистикой, и среди знаменитостей, фотографии которых она делала, были Пол Ньюмен, Сальвадор Дали, Фидель Кастро, а также Сборная Германии по футболу. В 1973 году был опубликован фотоальбом её фоторабот под названием "Моя Италия".

Помимо фоторепортажей она некоторое время занималась ваянием скульптур, её работы исполнены в бронзе и мраморе. Созданная ею статуэтка "Девушка, держащая на ладони жемчужину" стала призом Международного кинофестиваля "Балтийская жемчужина".

В 1976 году актриса решила попробовать себя в качестве режиссёра и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.

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