В Израиле умер ученый в области математики и информатики Авраам Лемпель. Его изобретения легли в основу создания форматов ZIP, PDF и MP3.

Об этом сообщается на сайте Израильского технологического института "Технион", где он работал.

Лемпель скончался в возрасте 86 лет.

"Лемпель был источником вдохновения для всех нас. Он считается одним из величайших исследователей, работавших в Технионе (Израильский технологический институт, университет в израильской Хайфе, один из старейших и знаменитейших вузов Израиля - Ред.) за 100 лет его существования. Профессор Лемпель продемонстрировал сочетание глубокой фундаментальной науки и превосходных прикладных исследований. Немногие ученые имеют такое большое влияние, как он, на технологический прогресс и нашу повседневную жизнь", - сказал президент института, профессор Ури Сиван.

Лемпель родился в 1936 году во Львове. Позже он переехал в израильский город Хайфа, где в 1956 году начал обучение в "Технионе".

В 1977 и 1978 году вместе с израильским математиком Яаковом Зивом Лемпель написал несколько работ на тему алгоритмов сжатия данных без потерь. Описанный ими способ преобразования данных стал методом Лемпеля - Зива, а семейство алгоритмов получило обозначение LZ (LZ77, LZ78, LZW и другие). На основе этого алгоритма впоследствии были изобретены современные форматы сжатия файлов: TIFF, PNG, ZIP, GIF, PDF и MP3.

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