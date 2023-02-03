В пятницу, 3 февраля, знаменитый французский модельер испанского происхождения Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет в Портсолле во Франции.

Օб этом сообщает издание Le Monde.

Его смерть подтвердила испанская группа Puig, которая контролирует модный дом Paco Rabanne и парфюмерный бизнес.

"Пако Рабан притягивал трансгрессию. Кто еще мог побудить модных парижанок требовать платьев из пластика и металла? Кто, как не Пако Рабанн, мог придумать аромат под названием Calandre - вы знаете, это слово означает "автомобильный гриль" - и превратить его в икону современной женственности?" - сказал Хосе Мануэль Альбеса, президент подразделения моды и красоты Puig.

Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Известен по всему миру он стал в 1960-е годы. Свою первую коллекцию дизайнер представил в 1966 году в Париже. Его наряды носили звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

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