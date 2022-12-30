В Великобритании скончалась дизайнер одежды Вивьен Вествуд. В апреле известная модельер отметила 81-летие.

О кончине сообщается в официальных соцсетях Вествуд.

"29 декабря 2022 года. Вивьен Вествуд мирно скончалась сегодня в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы что-то изменить к лучшему", - сказано в записи.

Причина смерти влиятельного дизайнера не сообщается.







Вествуд прошла путь от деревенской девочки из небогатой семьи до создателя влиятельного направления в моде, основателя известного бренда и дамы-командора ордена Британской империи.

Она родилась в деревне Тинтвисл на северо-западе Англии, окончила обычную среднюю школу и в 1958 году вместе с семьей переехала в Лондон, где поступила в школу художников "Харроу". Затем она училась в школе художественного искусства "Трент парк".

Дальше были замужество, рождение сына и работа учителем.

Ее жизнь круто изменилась после знакомства с модельером и андеграундным музыкантом Малькольмом Маклареном, с которым Вивьен затем жила гражданским браком. В 1967 году у пары родился сын Джозеф (в 1994 году он основал бренд нижнего белья Agent Provocateur).

В 1970 году Вивьен начала заниматься дизайном одежду. В 1971 году вместе с Маклареном она открыла собственный магазин неформальной байкерской и панковской одежды Let It Rock. В этот же период Макларен стал менеджером и идейным вдохновителем панк-группы Sex Pistols. Вместе с ним Вивьен разработала стиль одежды для музыкантов группы.

В 1981 году Вествуд создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood. В 1990-х она стала второй женщиной-модельером Британии после Мэри Куант, представившей свои коллекции в столице моды - Париже.

В новом столетии Вествут помимо дизайна одежду увлеклась политическим активизмом. Например, летом 2020 года она заперлась в большой клетке у здания уголовного суда в Лондоне в знак поддержки основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Вествуд умерла в один день с советским и российским композитором Эдуардом Артемьевым.

Также 29 декабря скончался король футбола Пеле.