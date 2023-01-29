В воскресенье, 29 января, умер известный украинский поэт Дмитрий Павлычко. Ему было 93 года.

Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером скончался Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя", - написал Сидоржевский.

Дмитрий Павлычко – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель. В 2004 году ему было присвоено звание Героя Украины. Кроме того, Павлычко - кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена "За заслуги" III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977).

Родился 28 сентября 1929 года. В 1945-46 годах был заключен в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА. Позже он был одним из организаторов Народного руха Украины, Демократической партии Украины, первый председатель Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко. Один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В 1990-1994, 1998-1999, а также в 2005-2006 годах был народным депутатом Украины.

В 1995-1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999-2002 годах – послом Украины в Польше.

Ранее мы писали, что в 2021 году скончался один из самых известных писателей Украины - Владимир Яворивский.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году умер украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис.