Украинская поэтесса Светлана Йовенко скончалась на 76-м году жизни в реанимации ковидного отделения 10-й киевской больницы. Об этом сообщила писательница Любовь Голота на своей странице в Facebook.

"Этим утром нас покинула Светлана Йовенко, умерла в реанимации ковидного отделения 10-ой киевской больницы", - написала Голота.

По словам писательницы, Йовенко Светлана Андреевна родилась 20 сентября 1945 года в Киеве. Вся ее жизнь, учеба, труд были связаны с литературой. После яркого дебюта в 16 лет имя Светланы Йовенко всегда было на слуху у любителей поэзии, она автор многих сборников лирики, автор прозаических книг, литературных эссе и статей, воспоминаний.

"Сейчас, в эту минуту, я не могу полностью сосредоточиться, чтобы назвать все факты Светланиной литературной биографии. Огромное сожаление охватывает за этим красивым, жизнелюбивым человеком, за его улыбкой, голосом, приметливым голубоглазым взглядом, вечерними звонками, постоянным углублением в литературные и общественные события. Светлана оставила в скорби свою дочь Иванну, внучку Софью, близкую и далекую родню", - написала Голота.

Она добавила, что Йовенко знали все украинские поэты и писатели, которые печатались в издательстве "Днепр", журнале "Отчизна", соседствовали с ней в писательском доме на Гончара, 52.

"Ее знали и любили университетские друзья, верные читатели, чернобыльцы, - ведь Светлана не раз посещала зону, участвовала в создании фильмов Роллана Сергиенко, формировала антологии, написала стихи и поэму, целый ряд прозаических произведений, высоко оцененных читателями. Светлана Йовенко сделала чрезвычайно много на литературном поприще, и, надеюсь, ей воздастся за сделанное благодарной памятью людей неравнодушных к ней, к писательскому труду, к жизни пожилых писателей, которые стали жертвами пандемии...", - добавила Голота.

Как писала "Страна", ранее от после продолжительной болезни умер один из лидеров Компартии Украины Георгий Крючков и от осложнений коронавируса скончался экс-нардеп Ефим Звягильский.

Напомним также, что в ноябре Украина вышла на третье место в мире по суточной смертности от коронавируса.