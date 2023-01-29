В России скончался классик мультипликации, художник-постановщик Вячеслав Назарук. Ему был 81 год.

Об этом сообщает шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Назарук - создатель героев для таких мультфильмов, как "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой" и другие.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Был не только мультипликатором и художником-постановщиком, но и скульптором. Назарук также известен как книжный иллюстратор и живописец, его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории.

За серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде в 1985 году Вячеслав Назарук был удостоен Госпремии СССР. По приглашению студии Disney, читал курс лекций по теории рисунка, живописи и композиции в США.

Напомним, в прошлом году в России умер мультипликатор, создавший образ Чебурашки, а также мультфильмы "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав", Леонид Шварцман. Ему был 101 год.

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