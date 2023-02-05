В Дубае скончался генерал и бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. Он умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Первез Мушарраф родился в 1943 году в Дели. После обретения Пакистаном независимости закончил военную академию, участвовал в боевых действиях против Индии. Занимал ряд должностей в вооруженных силах Пакистана, а в 1998 году стал начальником штаба сухопутных войск Пакистана.

Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота 1999 года. Сначала он стал премьер-министром страны, а в период с 2001 по 2008 год занимал пост президента. В 2008 году Мушарраф добровольно ушел в отставку на фоне грозившего ему импичмента.

Спустя пять лет жизни за границей, Мушарраф предпринял попытку снова вернуться к власти, воспользовавшись выборами в 2013 году. Он был задержан и отправлен под домашний арест в связи с уголовными делами о госизмене и об убийстве экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году.

В 2016 году Мушаррафу разрешили поехать в ОАЭ для лечения, где он и оставался до сих пор. Он лечился от амилоидоза - редкого заболевания, характеризующегося нарушением белкового обмена в организме.

Известно, что в 2019 году экс-президент Пакистана был заочно приговорен к смертной казни, однако в январе 2020 года суд отменил вынесенный приговор, назвав преследование Мушаррафа политически мотивированным.