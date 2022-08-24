Индия в марте случайно запустила в Пакистан ракету BrahMos, способную нести ядерный боезаряд. Сейчас Минобороны наказало виновников инцидента - троих офицеров армии. Правда, они отделались всего лишь увольнением.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военное ведомство Индии.

Инцидент с ракетой произошел 9 марта. Тогда Минобороны Индии заявило, что пуск ракеты в сторону Пакистана произошел из-за неполадок во время технического обслуживания.

"9 марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты. Правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана", - сообщило весной Минобороны Индии.

Также в ведомстве добавили, что "хотя этот инцидент вызывает глубокое сожаление, мы также испытываем облегчение оттого, что в результате аварии никто не погиб".

На пуск МИД Пакистана отреагировал вызовом временного поверенного в делах Индии в Исламабаде. Дипломату выразили решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства Пакистана "сверхзвуковым летающим объектом" индийского происхождения.

Теперь Минобороны Индии уволило троих офицеров за случайный пуск ракеты.

"Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, включая установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты. Эти три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент. Их служба была прекращена правительством Индии с немедленным вступлением в силу", - сообщила пресс-служба армии.

Приказы об увольнении были вручены офицерам 23 августа.

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