В Москве умер одессит, известный российский политолог и политтехнолог Глеб Павловский. Его не стало после тяжелой болезни.

Об этом сообщили в Фейсбуке родственники политолога.

"Вчера, 26.02.2023 года на 72-м году жизни в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после тяжелой и продолжительной болезни скончался российский историк и политолог Глеб Олегович Павловский. Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал", - сказано в посте.

Павловский родился в Одессе, окончил исторический факуальтет Одесского госуниверситета. В 1974 году переехал в Москву, где вошел в круг советских диссидентов. Чтобы избежать наказания за тунеядство, подрабатывал столяром и маляром, а после начала перестройки начал работать журналистом.

В 1987 году вместе с Владимиром Яковлевым выступил одним из соучредителей информационной службы "Факт", из которого потом вырос "Коммерсантъ". Участвовал в создании других медиапроектов.

В 2000 году был одним из руководителей и идеологом президентской кампанией Владимира Путина. В 2004 году также консультировал Виктора Януковича на выборах президента Украины.

Его работа в качестве политконсультанта Кремля закончилась к концу президентства Дмитрия Медведева.

С тех пор с властью он работать перестал и придерживался оппозиционных взглядов.

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