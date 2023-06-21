В центре Москвы найден мертвым в квартире один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. По данным экстренных служб, 92-летний ученый покончил с собой.

Об этом сообщает ТАСС.

"В квартире на Космодамианской набережной 17 июня найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными", - сказал собеседник агентства.

Как пишут СМИ, Клинишов дождался, когда родные ненадолго уйдут и он останется один, и свел счеты с жизнью.

Кандидат физико-математических наук и лауреат Ленинской премии 1962 года Григорий Клинишов родился 30 октября 1930 года. Он участвовал в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, в частности в разработке заряда.

Также он разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений. Испытания РДС-37 прошли на Семипалатинском полигоне 22 ноября 1955 года. Тогда впервые в мире была испытана сбросом водородная бомба мощностью свыше одной мегатонны.

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