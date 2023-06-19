В США во время выступления умер хьюстонский рэпер Big Pokey. Он внезапно потерял сознание на сцене во время концерта в баре города Бомонт, штат Техас.

Происшествие случилось вечером 17 июня. Оно попало на видео. Скорая помощь успела отвезти музыканта в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. Рэперу было 45 лет.

Big Pokey (Милтон Пауэлл) являлся сооснователем коллектива Screwed Up Click. Музыкальные паблики пишут, что он не стал самым востребованным рэпером из Техаса, но для поклонников хьюстонского рэпа был культовой фигурой со времен, когда начинал карьеру под покровительством влиятельного Dj Screw.

Ранее мы писали о том, что в США скандального писателя Салмана Рушди ударили ножом в шею во время выступления прямо на сцене.

Также мы писали, что в Киеве у женщины начались роды во время выступления Верки Сердючки.

А также о том, как участница американского вокального шоу "Голос" во время концерта помочилась на фаната на сцене.