На рижском концерте российского рэпера Оксимирона, осудившего вторжение в Украину, возникли проблемы.

Об этом сообщает телеграм-канал SOTA.

По данным паблика, молодого человека с альтернативным (бело-красно-белым) флагом Беларуси заставили убрать флаг и разрешили вернуться на мероприятие только без него.

Как написал в сторис Инстаграма сам Оксимирон, согласно требованиям властей, нельзя демонстрировать флаги, имеющие отношение к России. Даже бело-сине-белый флаг российской оппозиции.

"Какое отношение флаг республики Беларусь имеет к российской символике - неясно", - пишет SOTA.

Отметим, Оксимирон (гражданское имя - Мирон Федоров) открыто выступил против вторжения в Украину и после начала войны покинул Россию.

В апреле прошлого года Оксимирон отменил все свои выступления в РФ и дал в Берлине концерт на 1700 человек. Сообщалось, что все сборы пойдут на помощь украинским беженцам. Во время заключительного концерта из серии "Russians against war" Оксимирон упомянул на концерте трагедию в Буче и заявил, что верит в дружбу русских и украинцев, несмотря на войну.

Рэпер за рубежом провел серию благотворительных концертов в поддержку Украины. Летом московская прокуратура требовала признать его песню "Последний звонок" экстремистской.

Позже, в октябре 2022 года, Минюст РФ внес Оксимирона в список иностранных агентов.