В Швейцарии в возрасте 42 лет скончался один из основателей крупнейшей в России букмекерской конторы 1xBet, рублевый миллиардер Сергей Каршков.

Об сообщил в Фейсбуке его друг Павел Мунтян.

По словам Мунтяна, Каршков отправился делать чекап (то есть комплексную профилактическую диагностику) в одну из швейцарских клиник. Там предпринимателю ввели контрастную жидкость для МРТ, что вызвало аллергическую реакцию. Каршков сначала впал в кому, а затем умер.

"Сергей Каршков (founder 1XBET) RIP... 42 года. Я не могу поверить... У меня ком в горле стоит. Этого просто не может быть!!! Как так? Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык!" - сказано в посте.





Каршков родился в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, но затем переехал в Брянск и сейчас имеет гражданство Российской Федерации и Кипра. В РФ он работал в полиции. В 2007 году вместе с двумя друзьями Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основал букмекерскую контору 1хBet, которая считается крупнейшей в России и одной из самых крупных подобных компаний в мире.

В 2019 году российские правоохранители объявили Каршкова и других основателей 1xBet в международный розыск. По версии следствия, с 2014 по 2019 год они проводили азартные игры в интернете без лицензии, что принесло им 63 миллиардов рублей. В 2016 году Каршков и Семиохин переехали на Кипр. Они заочно арестованы.

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