В Мексике умер Эстебан Волков (настоящее имя - Всеволод), внук Льва Троцкого.

Об этом сообщил троцкистский политик и писатель Алан Вудс в колонке на сайте мексиканского Левого социалистического движения.

По данным Вудса, Волков умер ночью 16 июня в мексиканской столице Мехико. В марте ему исполнилось 97 лет.

"Прошлой ночью, в четверть двенадцатого, мне позвонили из Мексики и сообщили новости, которые меня глубоко тронули. Мне сказали, что мой старый друг и товарищ Эстебан Волков скончался... Умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей", - написал Вудс.

Причины смерти Волкова не уточняются.

Троцкий с внуком. Фото: Museo Casa de León Trotsky

Волков родился в семье старшей дочери Троцкого Зинаиды Бронштейн в 1926 году в Ялте. При рождении он получил имя Всеволод, но позднее сменил его. Большую часть своего детства Волков провел в эмиграции. Его мать покончила с собой, а отца сослали в Сибирь.

В возрасте 13 лет Волков вместе с дедом приехал в Мексику, это было в 1939 году. В 1940-м он стал свидетелем двух покушений на Троцкого. В первом он сам получил легкое ранение, а второе оказалось для Льва Троцкого смертельным. Всеволод Волков был последним живым свидетелем его убийства.

Всеволод Волков остался в Мексике, где изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990-м в доме деда и бабушки в районе Койоакан в Мехико он открыл Дом-музей Троцкого.

В конце минувшего лета мы сообщали, что на 91-м году жизни в больнице скончался Михаил Горбачев - последний генсек и единственный президент Советского Союза.

А минувшей весной не стало первого президента Украины Леонида Кравчука.