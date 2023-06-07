В Нью-Йорке в возрасте 101 года умерла французская художница и мемуаристка Мари Франсуаза Жило. В течение 10 лет она была возлюбленной художника Пабло Пикассо и родила ему двоих детей.

Как пишут западные СМИ, Жило не стало 6 июня.

Художница скончалась в больнице на Манхэттене. У нее были заболевания сердца и легких.

Мари Франсуаза родилась в 1921 году в департаменте Сена, в семье художницы и бизнесмена. В 1938-м, пойдя наперекор отцу, который видел ее юристом, она открыла в Париже мастерскую. В 1943-м, устроив в оккупированном немцами городе свою первую выставку, Жило познакомилась с Пикассо, который был старше 22-летней Франсуазы на сорок лет.

У пары вспыхнул роман. В 1948-м Пикассо и Жило поселились на юге Франции. У них родились сын Клод и дочь Палома, ставшая затем модельером, дизайнером и владельцем парфюмерной линии (в 1990-х были очень популярны ее духи "Палома Пикассо").

В 1953 году Жило, устав от тяжелого характера Пикассо, забрала детей и уехала.

11 лет спустя она стала широко известной после публикации автобиографии "Моя жизнь с Пикассо", описывающей её взаимоотношения с мастером. Пикассо всячески препятствовал их выходу, но проиграл три суда. Когда книга появилась в продаже, он прекратил с бывшей возлюбленной и их общими детьми все отношения.

В 1970 году Франсуаза Жило вышла замуж за вирусолога Джонаса Солка, открывшего вакцину против полиомиелита.

По мотивам книги художницы в 1996 году был снят фильм "Прожить жизнь с Пикассо", в котором роль Франсуазы сыграла британская актриса Наташа Макэлхон.

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