Во Франции в доме длительного ухода умерла старейшая женщина в мире. Она пережила две мировые войны и множество других исторических событий.

Об этом сообщает Reuters.

"Самый старый человек мира, французская монахиня сестра Андре, умерла в возрасте 118 лет во Франции", - пишет издание.

Люсиль Рандон (сестра Андре) родилась 11 февраля 1904 года. Она состояла в католическом благотворительном ордене с 1944 года. В молодости работала учительницей. В прошлом году сестра Андре пережила Covid-19.

В список старейших ныне живущих людей француженку включила исследовательская группа по геронтологии с конца апреля 2022 года. До этого она была самой старой женщиной в Европе.

Напомним, что в 2021 году в Китае умерла старейшая жительница планеты. Ей было 135 лет. Местные СМИ писали, что женщина жила простой и размеренной жизнью до самой смерти. Всегда ела вовремя и любила греться на солнце у себя во дворе. Иногда она помогала ухаживать за правнуками.

Также мы писали о том, что в 2020 году умер старейший в истории мужчина, который потерял всю семью в пандемию испанки.