В среду, 24 мая, скончалась легендарная американская и швейцарская певица в жанре рок-н-ролла Тина Тернер. Ей было 83 года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания", - заявил ее представитель.

Певица родилась 26 ноября 1939 года под именем Анна Мэй Буллок в небольшом городке Нэтбуш, штат Теннесси в рабочей семье. В середине 70-х годов артистка посвятила этому городу одну из своих песен.

На сцену она вышла в возрасте 18 лет, став вокалисткой в группе Айка Тернера Kings of Rhythm. В 1962 году пара поженилась, Анна изменила имя на Тину.

В 1976 году певица сбежала от мужа после очередных побоев, забрав двух своих сыновей и двух его, стала исповедовать буддизм и занялась сольными выступлениями.

За годы карьеры артистка получила звезду на Аллее Славы в Голливуде, множество музыкальных наград, а в 1988 году попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией - ее концерт на стадионе "Маракана" в Рио-де Жанейро собрал более 188 тысяч человек.

В 1991 году Айк и Тина Тернер были включены в Зал славы рок-н-ролла. В октябре 2021 года она во второй раз была включена в Зал славы рок-н-ролла. Также она получила восемь премий "Грэмми".

Тернер провела десятки мировых туров. В 2000 году Twenty Four Seven Tour стал самым прибыльным турне года, согласно агентству Pollstar, собрав более 100 млн долларов. Позже сообщалось, что Тина Тернер вновь вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории.

В возрасте 46 лет певица познакомилась с 30-летним немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом и вышла за него замуж. В 2013 году артистка отказалась от американского паспорта и стала гражданкой Швейцарии. С того же времени у певицы возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сообщалось, что Бах пожертвовал супруге почку для трансплантации.

В июле 2018 года стало известно, что старший сын певицы покончил с собой в собственном доме в Студио-Сити.

В 2021 году Тернер заявила в снятом о ней телеканалом Sky News документальном фильме, что больше не дает концерты и прекратила выступления, так как хочет провести последние годы жизни вдали от публики.

В декабре 2022 года она простилась с младшим сыном Рональдом, который скончался прямо на улице Лос-Анджелеса. В последние годы Ронни Тернер много болел, к тому же у него обнаружили рак.

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