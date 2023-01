Умерла дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. Лиза Мари Пресли была его единственным ребенком и также занималась музыкой. Ей было 54 года.

Смерть певицы уже подтвердила ее мать, пишут американские СМИ.

"С огромной болью я вынуждена сообщить ужасающую новость, что моя прекрасная дочь Лиза Мари нас покинула", - сказала она, не сообщив других деталей.

По данным издания TMZ, Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что у нее остановилось сердце.

В доме был ее бывший муж Дэнни Кио, который делал ей сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей, которые ввели ей эпинефрин и провели реанимационные мероприятия. По данным СМИ, врачи сумели восстановить пульс.

Дальше Пресли доставили в больницу, однако там врачи констатировали смерть.

Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике во вторник во время церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе. Там она появилась вместе со своей матерью и со слезами на глазах наблюдала за тем, как сыгравший ее отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" База Лурмана.

Во время церемонии актер поблагодарил семью Элвиса Пресли за помощь в работе над байопиком.

"Спасибо вам большое - за то, что открыли для меня свои сердца, свои воспоминания и свой дом. Лиза Мари, Присцилла, буду вас любить всегда!", - сказал Батлер.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала сонаследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис внезапно скончался от сердечного приступа в 1977 году.

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел ее второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза. Третьим ее мужем был известный актер Николас Кейдж. Однако он подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

У нее было трое детей, один из которых (Бенджамин Кеог) покончил с собой в 2020 году.

Напомним, что в 2018 году умер барабанщик Элвиса Пресли Доминик Джозеф Фонтана.