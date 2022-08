Австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон, известная по фильму "Бриолин", скончалась в Южной Калифорнии в возрасте 73 лет.

Об этом сообщается на ее официальной странице в Фейсбуке.

Ньютон-Джон умерла на своем ранчо в окружении друзей и семьи. Она более 30 лет боролась с раком молочной железы. Впервые его диагностировали в 1992 году. Муж певицы Джон Истерлинг назвал ее "символом триумфа и надежды".

"Ее целебное вдохновение и новаторский опыт в области растительной медицины продолжаются в Фонде Оливии Ньютон-Джон, посвященном исследованию растительной медицины и рака. Вместо цветов семья просит сделать любые пожертвования в фонд", - сказал он.

Ньютон-Джон родилась в Кембридже, но в возрасте пяти лет семья увезла ее в австралийский Мельбурн. Там подростком Оливия выиграла конкурс талантов на телевидении.

Первый сингл Ньютон-Джон выпустила в 1966 году в Англии, но известность в США пришла к ней в 1973-м с выходом песни "Let Me Be There". В 1978 году певица стала всемирно известной после выхода киномюзикла "Бриолин", где она сыграла вместе с Джоном Траволтой.

Как певица Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов, пять из которых возглавляли американский чарт. Общий тираж ее проданных записей оценивается в 100 миллионов, что делает ее одной из наиболее коммерчески успешных певиц всех времен. Она стала обладательницей четырех премий "Грэмми".

