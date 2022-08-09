На 85-м году жизни умер японский модельер и дизайнер Иссэй Миякэ - основатель модного дома Issey Miyake. Причиной смерти стал рак печени.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Миякэ не стало еще 5 августа, но информация об этом просочилась в СМИ только сейчас.

Никаких подробностей кончины знаменитости не приводится. Известно только, что согласно завещанию дизайнера, не должно быть ни публичных похорон, ни прощальной церемонии.

Миякэ родился в Хиросиме и в семь лет пережил атомную бомбардировку города. Его мать умерла через три года от радиационного облучения. Тяжелые воспоминания о катастрофе преследовали модельера всю жизнь.

После школы он изучал графический дизайн в Токийском художественном университете, а затем уехал в Париж, где продолжил учиться - но уже на дизайнера одежды. В столице моды он сотрудничал со знаменитыми мастерами Ги Ларошем и Юбером де Живанши. Некоторое время Миякэ работал в Нью-Йорке, а в 1970 году вернулся в Токио и основал свою студию дизайна.

В конце 1980-х Миякэ изобрел особую технику плиссировки ткани. Благодаря термической обработке материал навсегда сохранял текстуру и форму.

Миякэ разработал около полутора десятков коллекций одежды для мужчин и женщин, сумок, часов и парфюмерии. Дизайнер известен как создатель черной водолазки Стива Джобса.

В 2007 году Миякэ вышел на пенсию, но до конца жизни лично следил за направлением выпускаемых линий.

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