Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.

Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По информации издания, он скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Берлускони снова оказался в больнице в минувшую пятницу после 45-дневной госпитализации из-за пневмонии и формы лейкемии.

Сильвио Берлускони - медиамагнат, один из богатейших людей Италии, дольше всех в стране проработавший на посту премьера. Его политическая карьера сопровождалась многочисленными скандалами.

Напомним, что ранее мы писали о том, что у госпитализированного Берлускони диагностировали лейкемию.

Лейкемию у экс-премьера Италии выявили в марте этого года. Затем, на фоне лейкемии и ослабления иммунитета, у него начались другие проблемы со здоровьем, поэтому его госпитализировали в апреле.

Также мы писали, что Берлускони хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров, чтобы стать всемирным героем.