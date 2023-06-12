Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.
Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издания, он скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане.
Берлускони снова оказался в больнице в минувшую пятницу после 45-дневной госпитализации из-за пневмонии и формы лейкемии.
Сильвио Берлускони - медиамагнат, один из богатейших людей Италии, дольше всех в стране проработавший на посту премьера. Его политическая карьера сопровождалась многочисленными скандалами.
Напомним, что ранее мы писали о том, что у госпитализированного Берлускони диагностировали лейкемию.
Лейкемию у экс-премьера Италии выявили в марте этого года. Затем, на фоне лейкемии и ослабления иммунитета, у него начались другие проблемы со здоровьем, поэтому его госпитализировали в апреле.
Также мы писали, что Берлускони хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров, чтобы стать всемирным героем.